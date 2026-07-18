Il Comune di Teggiano, con ordinanza del Sindaco Michele Di Candia ha introdotto misure per proteggere gli animali da affezione dai rischi legati alle alte temperature estive. Le disposizioni restano valide fino al 30 settembre, salvo proroga o revoca in base alle condizioni climatiche.

Divieti nelle ore più calde (11:00–18:00)

È vietato lasciare cani, gatti e altri animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili, verande o altre aree scoperte quando vi sia rischio di sofferenza per il caldo, anche per brevi periodi, in presenza di una delle seguenti condizioni:

esposizione diretta al sole senza zone d’ombra stabili e raggiungibili

assenza di ricircolo d’aria o ventilazione naturale

mancanza di acqua fresca e pulita, sempre accessibile e in contenitori stabili

impossibilità per l’animale di accedere autonomamente a un ambiente interno riparato dal calore.

Obblighi dei proprietari e dei custodi

Per tutta la durata dell’ordinanza devono essere garantiti:

acqua fresca sempre disponibile e rinnovata con frequenza adeguata

sempre disponibile e rinnovata con frequenza adeguata un riparo ombreggiato stabile, non limitato alla semplice vicinanza di un muro o tettoia parziale

adeguata vigilanza, soprattutto in caso di assenze prolungate dal domicilio.

Animali nei veicoli

È vietato lasciare animali incustoditi in auto in sosta, con finestrini chiusi o parzialmente aperti, quando le temperature esterne possano causare sofferenza, danni alla salute o pericolo di vita.

Divieto di detenzione alla catena

Resta valido il divieto, previsto dalla Legge 82/2025, di detenere cani e altri animali d’affezione alla catena o con strumenti che limitano la libertà di movimento. Le violazioni sono sanzionate secondo la normativa statale.

Eventi, fiere e manifestazioni

In fiere, mercati o eventi con presenza di animali in spazi privi di riparo, gli organizzatori devono predisporre:

aree ombreggiate

punti di abbeveraggio in numero adeguato

vigilanza del Servizio Veterinario competente.