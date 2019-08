“Presenterò un’interrogazione urgente al ministro dell’ambiente Sergio Costa dopo l’incendio di rifiuti nella zona industriale di Battipaglia. È opportuno verificare il rispetto da parte delle aziende e degli organi tenuti al controllo delle procedure di sicurezza. Il sindaco in maniera particolare è l’autorità competente a verificarlo”.

È quanto afferma Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fratelli d’Italia.

Cirielli fa riferimento al vasto incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio in un’azienda di rifiuti speciali non pericolosi. In poco tempo, le fiamme hanno lambito diverse ecoballe. Sul posto si è reso necessario l’impegno dei Vigili del Fuoco.

“Per il terzo anno un incendio si sviluppa in un’area industriale, provocando danni incalcolabili all’ambiente e alla salute delle comunità locali – conclude Cirielli – E’ giunto il momento di adottare provvedimenti seri per tutelare la popolazione locale, accertando responsabilità e inadempienze da parte delle istituzioni”.

– Claudia Monaco –

