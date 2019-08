Controlli del NAS ad Agropoli. Chiuso un ristorante per carenze igieniche, sanzionati i titolari

I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno ad Agropoli hanno scoperto irregolarità all’interno di un ristorante.

In particolare, sono state contestate carenze igieniche nell’attività su un’area di circa 300 metri. Per questo motivo il ristorante è stato chiuso.

Per i titolari dell’attività è scattata anche una sanzione amministrativa.

Il controllo da parte del NAS è avvenuto in un periodo in cui i locali del centro storico di Agropoli sono affollatissimi per la presenza di migliaia di turisti che si recano in visita al borgo.

– Claudia Monaco –