Incendio in un’abitazione a Sala Consilina. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Attimi di paura questa mattina in via Camera a Sala Consilina a causa di un incendio sviluppatosi al secondo piano di un’abitazione. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, si sarebbero sprigionate mentre due persone stavano effettuando alcuni lavori in mansarda.

Il fuoco ha preso di mira in particolar modo il tetto dell’abitazione, distruggendolo.

Sul posto è stato repentino e provvidenziale l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, agli ordini del Capo Reparto Eugenio Siena, che hanno subito domato il rogo e messo in sicurezza lo stabile.

Una delle due persone coinvolte ha avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118, ma fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Presenti sul posto anche i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina e i volontari dell‘associazione ANTA.

