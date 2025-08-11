Incendio in un’abitazione a Battipaglia. Intervengono i Vigili del Fuoco
Un incendio è divampato questa mattina in via Roma a Battipaglia, all’interno di uno stabile apparentemente abbandonato ma al cui interno alloggiavano alcuni extracomunitari.
Sembrerebbe che ad andare in fumo siano stati alcuni materassi e altre suppellettili. Ingenti i danni all’interno della struttura.
Sul luogo dell’accaduto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli che con non poche difficoltà hanno dovuto domare il rogo. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso.
Fortunatamente non si sono registrati feriti.