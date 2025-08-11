Straordinario successo di pubblico, ieri sera, in occasione della XXVIII edizione della rievocazione storica “Padula in festa per Carlo V – La Frittata delle Mille Uova” che ricorda il passaggio dell’Imperatore a Padula nel 1535, durante il suo rientro in Italia dopo la vittoriosa campagna militare contro Barbarossa, a Tunisi.

L’evento ha visto la partecipazione straordinaria di Beppe Convertini nei panni di Carlo V.

Secondo accreditate fonti storiche, Carlo V fu ospitato dai monaci della Certosa di San Lorenzo, dove gli fu offerto un banchetto in suo onore. Tra le pietanze preparate, si narra della celebre “Frittata delle Mille Uova”, preparata nella grande cucina del monastero con l’aiuto della popolazione locale.

L’evento, promosso dalla Pro Loco con la direzione artistica di Salvatore Ungaro, ha coinvolto oltre 200 figuranti in costume d’epoca, i Cavalieri della Bolla Pontificia di Cava de’ Tirreni e i Cavalieri di Carlo V, animando la serata con cortei storici, spettacoli itineranti, giocolieri, musiche rinascimentali e naturalmente la spettacolare preparazione pubblica della frittata, cucinata in una gigantesca padella artigianale ispirata ai disegni di Leonardo da Vinci.

Beppe Convertini, indiscusso protagonista della serata di ieri, è stato accompagnato dalla Marchesa di Cardona, interpretata da Samantha Elisio, seguita dal Priore, Luigi Ciaramella, dai monaci certosini, musici, cavalieri e figuranti. Momento clou della serata è stata la preparazione della frittata a cura dei monaci certosini guidata dal maestro ovarolo Nicola Piccolo e spettacoli di giochi in onore dell’Imperatore a cui è seguito il gran finale, con la distribuzione agli ospiti della frittata.

“Voglio ringraziare le migliaia di persone che hanno partecipato anche quest’anno alla rievocazione storica della Frittata delle mille uova – ha riferito il Presidente della Pro Loco Vincenzo Petrizzo – E’ stato un bagno di folla che ci induce ad impegnarci sempre di più per un evento tra i più attesi dell’estate culturale del Vallo di Diano. Un ringraziamento di vero cuore anche a Beppe Convertini per la sua presenza in mezzo a noi, contribuendo in maniera fantastica al successo di questa XXVIII edizione. Voglio, però, ancora una volta ringraziare tutti i volontari che, senza risparmiarsi, hanno profuso tutte le loro energie per il raggiungimento di questo straordinario successo.”

Al termine della rievocazione storica, gli ospiti si sono scatenati ballando al ritmo delle note del gruppo “Daltrocanto”.