Un incendio è divampato la scorsa notte in un bar a Salerno.

Per cause da accertare le fiamme sono divampate all’esterno dell’attività commerciale, chiusa da diversi mesi. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza e gli agenti della Polizia per i rilievi.

Sembrerebbe un incendio doloso in quanto in diversi punti sarebbe stato trovato del liquido infiammabile.

Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.