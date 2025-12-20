Ogni giorno Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus lavora in numerose regioni italiane offrendo servizi e assistenza per anziani, servizi educativi per minori, inclusione scolastica e servizi per disabilità.

Una realtà professionale e altamente qualificata che, partendo dal Vallo di Diano, si è fatta apprezzare anche al Nord e al Centro Italia oltre che in Sardegna.

Dopo un intenso anno di lavoro con la dottoressa Alessia Monzillo abbiamo ripercorso le attività e i nuovi servizi attivati in questi dodici mesi. Nel 2025 alle regioni in cui la Cooperativa opera attivamente si è aggiunto anche il Veneto.

Nel bilancio tracciato non poteva mancare un’attenta analisi allo stato di salute del Terzo Settore in Italia, con un interessante raffronto tra le realtà del Centro-Nord e quelle del Sud.

Con le radici ben salde nel Vallo di Diano, dove ha la sua sede e svolge numerose iniziative di carattere sociale, Insieme guarda al 2026 puntando sempre di più ai bisogni di anziani e bambini ma anche alla formazione.

Ai nostri microfoni la dottoressa Alessia Monzillo tira le somme dell’anno che sta per volgere al termine.



