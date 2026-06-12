“Dottore, la sera mi sembra di trascinarmi le gambe”.

Questa è una delle frasi che sento più spesso appena arriva il caldo. A volte me la dice una donna che lavora tutto il giorno in piedi. Altre volte un uomo che passa ore seduto alla scrivania. Altre ancora una persona che conduce una vita apparentemente normale e che non riesce a capire perché, arrivata a sera, senta le gambe come se avesse camminato per chilometri.

La maggior parte delle persone pensa immediatamente alla circolazione. E in effetti la circolazione ha un ruolo importante. Ma dopo tanti anni passati dietro il banco della farmacia ho imparato una cosa: le gambe pesanti molto spesso raccontano una storia più ampia. Parlano di come sta lavorando il corpo nel suo insieme, di quanto stiamo recuperando, di quanto stress stiamo accumulando e di quanto il nostro organismo riesca ancora ad adattarsi alle richieste della giornata.

Qualche settimana fa è entrata in farmacia una donna di 52 anni. Mi disse una frase che mi colpì molto: “Le gambe sono pesanti, ma la verità è che mi sento pesante tutta io”. Non aveva particolari problemi vascolari, non aveva mai avuto episodi importanti di insufficienza venosa. Eppure la sera arrivava a casa stanca, con le gambe tese, le caviglie leggermente gonfie e una sensazione generale di affaticamento.

Parlando insieme emerse un quadro molto comune. Sveglia presto, lavoro, famiglia, poche pause vere, sonno non sempre profondo e una costante sensazione di dover correre dietro alle cose. Apparentemente il problema erano le gambe. In realtà il problema era molto più esteso.

Quando pensiamo alla circolazione immaginiamo il sangue che sale e scende nelle vene. Ma la circolazione è molto più di questo. È un sistema che coinvolge cuore, vasi sanguigni, muscoli, equilibrio dei liquidi, sistema nervoso e perfino il livello di infiammazione presente nel nostro organismo.

Durante l’estate tutto questo sistema viene messo alla prova. Il caldo provoca una dilatazione dei vasi sanguigni. Questo è un meccanismo naturale che serve a disperdere il calore corporeo. Il problema è che, quando i vasi si dilatano, il ritorno venoso diventa meno efficiente. Il sangue tende a ristagnare maggiormente negli arti inferiori e la sensazione di pesantezza aumenta. Ma se fosse soltanto una questione di temperatura, dovremmo sentirci tutti allo stesso modo. E invece non accade.

La differenza spesso è rappresentata dalla capacità del corpo di recuperare e adattarsi. Quando arriviamo all’estate già affaticati, con mesi di stress accumulato sulle spalle, il sistema circolatorio si trova a lavorare in condizioni meno favorevoli. Il risultato è che piccoli problemi diventano più evidenti.

C’è poi un aspetto di cui si parla poco: il ruolo del sistema nervoso. Molte persone associano la pesantezza delle gambe esclusivamente alle vene, ma il sistema nervoso influenza continuamente il tono vascolare e la capacità dell’organismo di gestire gli adattamenti quotidiani. Quando viviamo in uno stato di tensione cronica, il corpo consuma energia continuamente e la capacità di recupero diminuisce.

È qui che compare una situazione che vedo molto spesso. Le persone arrivano in farmacia convinte di avere soltanto un problema di circolazione e invece raccontano contemporaneamente stanchezza, sonno poco ristoratore, difficoltà di concentrazione e senso di affaticamento generale. Le gambe sono semplicemente la parte del corpo che manifesta il problema in modo più evidente.

L’errore più comune è cercare una soluzione rapida senza comprendere il contesto. Si pensa che basti applicare una crema o assumere qualcosa per la circolazione per risolvere il problema. In realtà, quando la pesantezza delle gambe è il risultato di un sistema affaticato, bisogna ragionare in modo più ampio.

Naturalmente esistono sostanze che possono aiutare concretamente il microcircolo. La vite rossa, il rusco, la centella asiatica e l’ippocastano sono fitoterapici che utilizziamo da anni perché sostengono il tono venoso e aiutano a ridurre quella sensazione di pesantezza che compare soprattutto nelle ore serali. Ma il loro effetto diventa molto più efficace quando vengono inseriti all’interno di una strategia che considera l’intero organismo.

Se una persona vive in uno stato di affaticamento cronico, dorme male e recupera poco, sostenere soltanto la circolazione rischia di essere insufficiente. In alcuni casi è utile lavorare anche sul sistema nervoso con magnesio e nutrienti coinvolti nel metabolismo energetico. In altri casi può essere utile valutare adattogeni come l’Ashwagandha, che aiutano il corpo a gestire meglio lo stress e a migliorare la capacità di adattamento.

Molti restano sorpresi quando iniziano a stare meglio non solo nelle gambe, ma in tutto il corpo. Questo accade perché il problema non era limitato alle vene. Era un organismo che da troppo tempo stava lavorando senza recuperare davvero.

C’è una frase che ripeto spesso ai miei clienti: le gambe non sono separate dal resto del corpo. Se una persona è stanca, infiammata, stressata e non recupera bene, le gambe saranno tra le prime a raccontarlo. Per questo motivo considero sempre la pesantezza degli arti inferiori come un segnale da ascoltare e non semplicemente come un fastidio da sopportare.

Il messaggio che vorrei lasciarti è semplice. Se la sera senti le gambe pesanti, se le caviglie si gonfiano facilmente, se hai la sensazione di trascinarti più del solito, non limitarti a pensare alla circolazione. Chiediti come stai davvero. Chiediti quanto stai recuperando. Chiediti da quanto tempo il tuo corpo sta lavorando senza una vera pausa.

Da farmacista di famiglia vedo ogni giorno persone che scoprono che dietro una semplice pesantezza alle gambe si nasconde una richiesta di aiuto più profonda da parte dell’organismo. E molto spesso, quando si interviene sul sistema nel suo insieme, il miglioramento è sorprendente.