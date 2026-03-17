Diede alle fiamme il camion dei panini di un esercente rivale, condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi di reclusione un 43enne di Roccadaspide.

La ricostruzione che ha portato alla condanna ha accertato che l’uomo nel 2023 aveva dato fuoco a Battipaglia ad un truck di un imprenditore battipagliese. Il gesto fu compiuto allo scopo di accaparrarsi le postazioni migliori dove vendere i panini nella zona con il suo camion ambulante.

Decisive furono le indagini dei Carabinieri di Battipaglia che portarono all’arresto dell’uomo e di un suo complice, già condannato.

L’uomo è stato condannato anche al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede civile.

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