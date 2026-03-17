Incidente questa mattina a Sassano in via Fondoni.

Un’Audi A3 e un’Alfa 156 per cause da accertare sono rimaste coinvolte nell’impatto in seguito al quale l’Audi si è ribaltata finendo sulle sponde del torrente Zia Francesca. Solo per qualche metro l’auto non è finita in acqua.

Fortunatamente i conducenti delle due auto coinvolte non sono rimasti feriti, ma sul posto si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ai quali toccherà ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.

Le auto sono state recuperate dal Soccorso Stradale Pastore di Sala Consilina e da ESA Paciello di Sassano.