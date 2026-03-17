Presunto ordigno ritrovato nei pressi del fiume Lambro a Centola, scatta l’ordinanza della Guardia Costiera di Palinuro.

Nei giorni scorsi su segnalazione del Comando della Polizia Locale di Centola lungo la foce è stato notato il presunto ordigno.

Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare nelle more delle successive operazioni di bonifica del sito, la Guardia Costiera ha vietato “la navigazione, l’ancoraggio, la pesca e la balneazione per un raggio di 100 metri”.

L’ordinanza sarà valida fino alle attività di bonifica da parte di personale specializzato.

I contravventori saranno puniti.