Nella giornata del 2 maggio il Commissariato di Polizia di Battipaglia ha arrestato in flagranza di reato un giovane ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo un controllo effettuato nel centro cittadino ad un gruppo di giovani già noti alle Forze dell’Ordine uno di loro ha mostrato un atteggiamento particolarmente agitato, inducendo gli agenti ad approfondire il controllo con la perquisizione personale. Nel corso delle attività il giovane è stato trovato in possesso di hashish e cocaina nascoste negli indumenti e nella cover del telefono cellulare.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare circa 350 grammi di hashish e circa 14 grammi di marijuana. Le attività sono proseguite con una perquisizione all’interno di un locale dell’indagato dove è stato trovato anche un bilancino elettronico di precisione, ritenuto strumentale all’attività di confezionamento e suddivisione della droga.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e l’indagato deve ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva irrevocabile.