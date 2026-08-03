L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno nella tarda serata di ieri ha ricevuto la relazione preliminare di consulenza tecnica da parte dell’ingegnere incaricato con cui è stata comunicata la necessità, in via preliminare, di un’ispezione delle strutture maggiormente sollecitate.

La valutazione tecnica si è resa necessaria a seguito delle tempestive verifiche tecniche avviate presso il reparto di Ostetricia del presidio ospedaliero di Battipaglia.

L’ispezione programmata non essendo compatibile con l’attività dei reparti e, con il pieno rispetto del principio di massima precauzione, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), hanno portato l’ASL ad avviare una sospensione di tutte le attività programmate presso il Presidio di Battipaglia e l’avvio di un piano di trasferimento temporaneo delle attività negli altri Presidi del DEA di Eboli e Roccadaspide oltre che negli altri ospedali aziendali limitrofi. Sono stati trasferiti nella notte circa 60 pazienti mentre la Terapia Intensiva Neonatale è stata collocata nella struttura ospedaliera di Nocera.

Rimangono, comunque, aperti il Pronto Soccorso e la Radiologia per accessi urgenti.

Questo provvedimento logistico assicurerà la continuità assistenziale, il comfort e la massima sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari e, nel contempo, consentirà ai tecnici di effettuare le attività ispettive sulle strutture portanti con la massima rapidità.

La situazione è costantemente monitorata e l’evoluzione delle verifiche tecniche, che sono partite, sarà tempestivamente comunicata sia relativamente alla durata dei trasferimenti che all’entità degli interventi che il caso richiederà.