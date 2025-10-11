In fumo 5 ettari di macchia mediterranea nel territorio di Tortorella.

Le fiamme hanno avvolto la pineta situata a valle del centro abitato, nei pressi della piscina comunale, distruggendo arbusti. Il rogo, visibile anche a grande distanza, ha destato forte preoccupazione tra i residenti, data la vicinanza delle abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno monitorato la situazione per tutta la notte. Dalle prime ore del mattino le operazioni sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, coadiuvato da una squadra di operai forestali e volontari locali.

Il rogo intervento ha evitato l’impiego di mezzi aerei poiché sono riusciti a spegnere il rogo.