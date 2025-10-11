La Direzione generale della Tutela della Salute della Campania ha dato il via libera al Concorso per 1274 operatori sociosanitari, sospeso lo scorso mese per rischio imbrogli, sulla base di quanto dichiarò lo stesso presidente De Luca.

La prova scritta, sia per l’Area 1 con capofila l’Asl Napoli 1 che per l’Area 2 con capofila l’Asl di Salerno si terrà dal giorno 3 al 7 novembre con 2 turni quotidiani.

“Vinciamo una grande battaglia di giustizia, che abbiamo condotto da soli pressando ogni giorno la Giunta fino a minacciare il ricorso ad una mobilitazione del mondo del lavoro – sostiene Mauro Giuliattini, reggente della Cisl Funzione Pubblica regionale -. Finalmente i 25mila candidati potranno partecipare alla selezione per ottenere un posto nelle strutture sanitarie della Campania”.

“Siamo molto soddisfatti per aver tutelato altresì i 500 operatori sociosanitari che avevano già prestato la loro attività negli ospedali durante il Covid e che ora, dopo il licenziamento, stavano per perdere anche la Naspi – hanno proseguito da Cisl -. Adesso potranno finalmente raggiungere in via definitiva il loro obiettivo, essendo stata prevista la riserva del 50% per chi ha svolto in questi anni l’attività di OSS ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. C) della legge 234/21. E’ un grande risultato che finalmente servirà ad aumentare gli organici carenti dappertutto e ad accelerare le risposte immediate alla domanda di salute dei cittadini”.

Articolo correlato:

24/09/2025 – Concorso OSS bloccato. De Luca: “Si stavano vendendo i posti. Sarà rifatto senza porcherie clientelari”