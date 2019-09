Auto perde il controllo e si ribalta in un terreno a Teggiano. Ferita una donna del posto

Paura questa mattina a Teggiano per una donna del posto coinvolta in un incidente stradale lungo via Buco Vecchio, un’arteria che collega con il territorio di Atena Lucana.

La Fiat 600 su cui si trovava a bordo si è ribaltata probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta cadendo in queste ore. L’auto è andata a finire in un terreno che costeggia la strada. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per facilitare le operazioni di soccorso.

La donna è rimasta ferita e, dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –