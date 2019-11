Domenica 3 novembre, nonostante le condizioni climatiche poco favorevoli, “Cento“, la mostra fotografica di scatti inediti di un viaggio tra New York ed il Cilento degli anni ‘60, è stata inaugurata a Casa Passarella a Roscigno Vecchia.

Roscigno Vecchia, il paese museo, patrimonio Unesco, si è trasformato per l’occasione nella location ideale, in piena linea con quelle che sono le caratteristiche di una galleria d’arte contemporanea. La giornata è stata organizzata dalla neonata Associazione Culturale Radici & Cultura, con il patrocinio del Comune di Roscigno ed il sostegno della Pro-loco di Roscigno Vecchia. Oltre all’inaugurazione della mostra fotografica, infatti, nella serata ha performato la scrittrice poetessa Francesca Rappo Schiavo, accompagnata delle musiche di Ilenia Vertullo.

Entusiasta l’Assessore del Comune di Roscigno, Viola Cuomo, presente per tutta la durata dell’evento, la quale ha ricordato quanto fossero importanti iniziative come questa che vanno a sottolineare ancora di più la bellezza di un Borgo antico, immutato e immortalato, come in una fotografia, agli anni in cui, per ordinanza del Genio Civile, venne sgomberato.

La mostra è aperta dal venerdì alla domenica, fino all’8 dicembre 2019. Orari e variazioni sono consultabili presso il Comune di Roscigno e sulla Pagina Facebook “radiciecultura“.

– Paola Federico –