Alla Farmacia Di Muria di Padula Scalo importante iniziativa legata alla prevezione cardiovascolare

Portare avanti il concetto di prevenzione è una delle mission della Farmacia di Muria di Padula Scalo. La prevenzione è fondamentale per il benessere psico-fisico che permette di anticipare l’insorgenza di problemi grazie ad un corretto stile di vita.

La Farmacia Di Muria presta particolare attenzione alle malattie cardiovascolari con il controllo della pressione. La pressione arteriosa elevata costringe il cuore ad un superlavoro e genera uno stress sulle pareti dei vasi che favorisce la formazione delle placche aterosclerotiche.

Per questo, oltre al controllo gratuito della pressione che è possibile fare in ogni momento della giornata, è possibile effettuare, tramite un sistema validato di telemedicina, l’Holter pressorio.

È possibile, inoltre, il controllo della fibrillazione atriale con misuratori della pressione automatici dotati di algoritmo validato in grado di rilevare questa aritmia. Inoltre, si può effettuare un elettrocardiogramma in telemedicina, esame particolarmente importante per confermare la diagnosi di fibrillazione atriale. Infine si può ricorrere all’Holter cardiaco, un apparecchio che valuta le variazioni dell’elettrocardiogramma nelle 24 ore, analisi particolarmente utile per rilevare le alterazioni del ritmo cardiaco.

Naturalmente è possibile effettuare le analisi del quadro lipidico e glucidico con controllo della glicemia e dell’emoglobina glicata, che è un indice dei valori glicemici negli ultimi 60/90 giorni. Tutto questo serve a prevenire la sindrome metabolica.

Fino alla fine del mese di novembre è in atto una promozione indirizzata alla prevenzione cardiovascolare che prevede la valutazione della pressione arteriosa, la ricerca di potenziali aritmie, l’autoanalisi della glicemia e l’ECG in telemedicina al prezzo speciale di 19,90 euro.

E’ sufficiente prenotarsi presso la Farmacia Di Muria in Via Nazionale a Padula Scalo o al numero 0975/74587.

Ne abbiamo parlato con il dottor Alberto Di Muria, titolare dell’omonima farmacia.

– Claudia Monaco –

