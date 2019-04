Scontro tra auto e ambulanza a Sala Consilina. Ferita una donna del posto

Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Sala Consilina.

Per cause ancora in corso di accertamento un’ambulanza dell’Unità Mobile di Rianimazione dell’Humanitas di Sala Consilina e una Peugeot 106 si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stata una signora del posto alla guida dell’auto che è stata trasportata dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Al “Curto” di Polla è stato trasportato anche un anziano che si trovava sull’ambulanza al momento dello scontro.

Sul posto per i rilievi del caso erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –