In gita verso il fiume Calore con la droga in auto. Denunciato giovane napoletano

In gita a Ferragosto verso il fiume Calore con la droga in auto. E’ quanto scoperto dai Carabinieri della Stazione di Serre durante un servizio di controllo del territorio.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, un 28enne napoletano alla guida dell’auto controllata dai militari è stato denunciato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo si trovava insieme ad altri tre amici che, inizialmente, alla vista della pattuglia hanno tentato di dileguarsi ma sono stati fermati e controllati.

Inoltre, i Carabinieri hanno denunciato anche un 24enne che al centro di Serre è stato ritrovato con oggetti atti ad offendere e arnesi per lo scasso. Il giovane non ha saputo giustificare la presenza degli attrezzi nella sua auto. In quel momento si trovava con altre due persone, originarie del Napoletano, denunciate perchè trovate in possesso di tre dosi di marijuana e una di hashish.

Un 30enne di Serre, invece, è stato denunciato per aver realizzato dietro la sua abitazione una vera e propria discarica di rifiuti speciali non pericolosi.

– Chiara Di Miele –