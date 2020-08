Sant’Arsenio: completati i lavori di sistemazione e rifacimento dell’asfalto in via Annunziata

Nei giorni scorsi sono stati completati a cura della Provincia di Salerno i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza e di rifacimento del manto stradale e di bitumazione del primo tratto di via Annunziata a Sant’Arsenio.

L’intervento ha coperto circa 1 km e 100 metri della Strada 352. Contestualmente sono stati livellati 34 pozzetti, di cui 30 in via Annunziata e 4 in altri punti del paese che necessitano di urgente manutenzione. Si è trattato del completamento di una procedura avviata lo scorso anno che ha visto l’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio collaborare con la Provincia sin dalla predisposizione degli atti preliminari dello studio di fattibilità.

“Per tali motivi va ringraziata l’amministrazione provinciale – ha spiegato il sindaco Donato Pica – avendo individuato questa priorità nel suo programma di interventi. Ovviamente noi pensiamo negli anni a venire di proseguire questo lavoro con la seconda parte della strada stessa, fino all’incrocio della via comunale Fosso del Mulino. Ora questo intervento doveva assolutamente avere la precedenza perché è una zona fortemente urbanizzata, sulla quale insistono tantissime abitazioni. In tal modo miglioriamo la percorribilità della strada e, soprattutto, la rendiamo più certa e sicura per tutti gli utenti della strada”.

– Chiara Di Miele –