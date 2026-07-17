Avendo ricevuto dalla Polizia di Stato l’attestazione di ricezione di denuncia direttamente sul proprio dispositivo informatico, chi ha sporto la denuncia di smarrimento della propria carta di credito in modalità telematica, potrà richiedere immediatamente il documento sostitutivo alla propria banca.

Le funzionalità già avviate dal sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali come cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, passi di accesso al veicolo, carta d’identità cartacea o elettronica, contrassegno parcheggio invalidi, libretto o tessera postale, targa, bancomat e carta di credito consentono a tutti i cittadini di ottenere questi servizi usufruendo del servizio digitale.

È infatti è sufficiente effettuare la segnalazione di smarrimento online, sul portale, senza doversi presentare presso l’ufficio di Polizia per la formalizzazione della denuncia. Il verbale protocollato sarà poi disponibile, entro 96 ore dall’invio, all’interno dell’area personale del portale “Denunce Online”.

Il documento, scaricato dalla piattaforma, sarà valido per la successiva richiesta di rilascio di una copia e per l’emissione di un nuovo documento o per altre eventuali richieste.

Il portale, raggiungibile all’indirizzo https://denunceonline.poliziadistato.it/

Il link al portale “Denunce Online” è infine disponibile anche nell’app IO nella sezione “Servizi” del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.