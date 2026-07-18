A Polla il 20 luglio, a partire dalle ore 23.00, sarà effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida sul territorio comunale.

Durante l’intervento si raccomanda possibilmente di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi, in modo da prevenire contatti accidentali con la soluzione insetticida nebulizzata durante l’esecuzione dell’intervento, e lavare accuratamente frutta e verdura coltivate in orti del centro urbano.

L’intervento sarà effettuato da personale specializzato con l’ausilio di mezzi e attrezzature idonee.

I prodotti usati per la disinfestazione sono a base di piretroidi di sintesi in formulazioni a basso impatto ambientale e autorizzati dal Ministero della Salute.