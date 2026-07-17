Proseguono con entusiasmo i campi estivi promossi dall’Amministrazione Comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia e coordinati dall’Assessore alle Politiche Sociali Luciana D’Elia, in collaborazione con la Cooperativa Il Sentiero.

Avviati lo scorso 6 luglio, i campi estivi stanno coinvolgendo i bambini in numerose attività ricreative e formative presso il Centro Parrocchiale Pier Giorgio Frassati a Prato Perillo, e proseguiranno fino al 31 luglio.

In questa settimana i piccoli partecipanti si sono dedicati al giardinaggio, imparando a prendersi cura delle piante, a riconoscerne le principali caratteristiche e a comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente attraverso attività pratiche e divertenti.

La prossima settimana sarà invece dedicata all’animazione sportiva “Acquacamp” presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, con servizio di trasporto incluso. I bambini saranno accompagnati dalle educatrici e assistiti dal personale della Metacentro, per vivere un’esperienza dinamica e coinvolgente all’insegna del movimento e del benessere.

Il Sindaco Michele di Candia, insieme all’Amministrazione comunale e alla delegata alle Politiche Sociali Luciana D’Elia, esprime un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nell’organizzazione dei campi estivi, ampliando le attività e favorendo così una maggiore aggregazione tra i bambini. “Si sta portando avanti un lavoro importante e di qualità – sottolinea – e desideriamo ringraziare anche i genitori per la fiducia che continuano a riporre in queste iniziative dedicate alla crescita e al benessere dei più piccoli”.