“In Campania produciamo tanti RAEE, ma ne raccogliamo troppo pochi”. L’analisi di Legambiente
“In Campania produciamo tanti RAEE, ma ne raccogliamo troppo pochi!”, questo il commento di Legambiente Campania dopo la pubblicazione del dossiere “Facciamo secco il sacco” dell’organizzazione che tutela l’ambiente.
Nel 2024 la Campania è stata la terza regione del Mezzogiorno per quantità totale avviata a riciclo, ma ultima in Italia per raccolta pro capite: appena 3,02 kg di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) per abitante.
“Questo significa una cosa semplice: il sistema c’è, ma la partecipazione dei cittadini è ancora troppo bassa – hanno osservato dalla sezione campana -. Eppure ogni frigorifero, lavatrice, TV o piccolo elettrodomestico contiene materie prime critiche che possiamo recuperare evitando sprechi, inquinamento e traffici illegali”.
Il dossier di Legambiente “Facciamo secco il sacco” dice apertamente che i RAEE non sono rifiuti qualsiasi e possono trasformarsi in risorse preziose. Sono fondamentali per una vera economia circolare, ma serve più informazione, più consapevolezza, più responsabilità.
“Il cambiamento parte da un gesto semplice” affermano i membri di Legambiente.