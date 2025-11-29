Celle di Bulgheria: chiama la madre, ma non risponde così allerta i soccorsi. Donna trovata senza vita
Non riceve risposte dalla madre che vive da sola a Celle di Bulgheria e allerta i soccorsi.
Così ha agito un uomo che, vivendo lontano dal paese cilentano, si è preoccupato dell’insolita assenza della madre. Arrivati davanti casa, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto forzare la porta di ingresso: la donna era esanime.
L’apprensione del figlio ha purtroppo avuto l’esito che temeva. Sul posto durante le operazioni presenti gli agenti della Polizia Municipale.
Un profondo dispiacere si è diffuso tra la comunità di Celle di Bulgheria che si è stretta attorno ai familiari della donna.