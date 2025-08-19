Grande attesa per la nuova stagione sportiva 2025/2026 della Scuola Calcio ASD Dribbling di Campagna. L’Open Day si terrà domani, mercoledì 20 agosto, e giovedì 21.

Domani dalle 16.30 l’appuntamento al Centro Sportivo Dribbling in via Mattinelle è riservato ai gruppi dei nati dal 2021 al 2017 e giovedì, sempre dalle 16.30, ai gruppi dei nati dal 2016 al 2013.

La Società Sportiva, attiva da circa tre anni nel territorio, è guidata dai Presidenti Federico e Mario Ceriello, insieme al Direttore Cesare Di Palma. La crescita è costante di anno in anno. Quest’anno, tra le diverse novità, la Società ha introdotto nuove figure professionali, tra cui un nutrizionista per fornire consulenze e indicazioni su una corretta alimentazione, il Mental Coach per condurre sessioni motivazionali dedicate ai ragazzi.

Uno degli aspetti fondamentali a cui la Società ASD Dribbling tiene in modo particolare è l’inclusione sociale. Quest’anno, con grande successo, torna la riabilitazione sportiva per ragazzi diversamente abili, offrendo un corso straordinario una o due volte a settimana con istruttori qualificati per un gruppo selezionato di ragazzi “speciali”. Un’iniziativa significativa e educativa per l’intera comunità, che sensibilizza sia gli adulti che i bambini.

I Presidenti Ceriello esprimono la loro soddisfazione per i risultati straordinari ottenuti e sono certi che anche quest’anno, grazie a uno staff tecnico e dirigenziale altamente qualificato, riusciranno ad ottenere un ambiente sereno e tranquillo per i più piccoli e le loro famiglie.

Tra le diverse figure presenti nell’ASD Dribbling spicca anche quella del Maresciallo dei Carabinieri Fabio Pignatiello, forte sostenitore di queste iniziative sociali e sportive. Quest’ultimo durante la stagione sportiva supporterà lo staff e soprattutto i ragazzi indirizzandoli in una crescita di legalità e incontrandoli sul campo.