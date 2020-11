In Basilicata fondi al settore dei Trasporti per le perdite economiche subite durante il lockdown

In arrivo fondi per il ristoro delle perdite economiche delle società di trasporto durante il lockdown.

È quanto prevede una delibera della giunta lucana con la quale è stato approvato il “Piano per il riparto e l’assegnazione alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale, delle somme per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 3 maggio 2020”.

“Il decreto Rilancio – ha detto l’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra – ha messo le Regioni nella condizione di poter effettuare un primo riparto quale anticipazione per la compensazione dei mancati ricavi delle aziende per il periodo tra il 23 febbraio e il 3 maggio. Con la delibera la giunta ha provveduto all’assegnazione di un fondo pari a 1 milione e 665mila euro, a sostegno delle aziende di trasporto. La liquidazione avverrà direttamente alle imprese titolari dei contratti sulla base dei dati certificati relativi al crollo degli introiti. Purtroppo solo a fine ottobre il governo ha provveduto a varare il decreto di assegnazione delle prime risorse per le corse aggiuntive che si sono rese necessarie fino a qualche giorno fa per garantire la capienza all’80%. Stiamo dando seguito anche lì al provvedimento di riparto. Si tratta di soli 600mila euro che non riusciranno a coprire purtroppo completamente il fabbisogno di mobilità necessario a garantire la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, così come abbiamo previsto nell’ultima ordinanza, il trasporto si sta ora calibrando sulla nuova capienza del 50%. Questo comporta inevitabilmente nei primi giorni qualche disagio per consentire alle aziende di rimodulare correttamente il servizio”.

– Claudia Monaco –