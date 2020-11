A Vincenzo Schiavo, Presidente di Confesercenti Campania, nuova delega in tema di politiche per il Mezzogiorno

Nuova nomina per Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Interregionale Campania e Molise: nell’ultima Giunta Nazionale ha ricevuto, dal presidente Patrizia De Luise, la delega per la rappresentanza di Confesercenti in tema di politiche per il Mezzogiorno.

“Sono orgoglioso di questo nuovo incarico – commenta Vincenzo Schiavo – che ricoprirò con grande energia. Il Sud non è solo un pezzo d’Italia che è indietro ma è una porzione della nostra nazione che è piena di eccellenze, di uomini e di idee: valori che ci porteranno a superare gli effetti del Covid-19 per rimettere in moto l’economia con forza, perseveranza e progettualità. Confesercenti non andrà dal Governo per rappresentare il malessere del Sud con il cappello in mano: vogliamo essere rispettati per la storia e per quello che valiamo e realizziamo. Vorremmo che del Mezzogiorno non si vedesse solo la parte grigia ma anche quella parte che potrebbe illuminare l’Italia per capacità e visione, se solo la mettessero nelle condizioni di evolvere e crescere”.

Le attività imprenditoriali e commerciali del Sud Italia sono tenute in grande considerazione dal delegato per le politiche del Mezzogiorno di Confesercenti.

“Mi gratifica e nel contempo mi responsabilizza – aggiunge Vincenzo Schiavo – essere un nuovo interlocutore del Governo per l’economia del Sud da un lato e di essere dall’altro un riferimento di Confesercenti per le regioni del Mezzogiorno. La sfida è quella di fare sistema per dare una spinta all’Italia, convincendo chi ci guida a considerare il Mezzogiorno come motore essenziale del Paese: se non riparte il Sud non riparte l’Italia, se non si rende forte questa parte del territorio non saremo mai forti come nazione in Europa. Il Sud Italia, già hub importante per il Mediterraneo, deve diventare il riferimento per l’intero bacino in modo da avvicinarsi, economicamente, all’Europa, portando avanti progetti importanti ed efficaci. Confesercenti ci crede ed è anche per questo che sono fiero di far parte di questa associazione da oltre 20 anni e di ricoprire ruoli apicali da oltre 15”.

A coadiuvare Vincenzo Schiavo in questo nuovo incarico ci sarà Lido Legnini, Direttore Regionale della Confesercenti Abruzzo.

– Claudia Monaco –