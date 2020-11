In auto con un bastone di ferro e in stato di ebbrezza. Denunce a Moliterno, Marsico Nuovo e Trecchina

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, continua nelle attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie stradali di comunicazione, sostenendo la delicata fase connessa al Coronavirus e verificando che vengano di volta in volta rispettate le prescrizioni impartite dalle Autorità nazionali e locali. I Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e Compagnia hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 9 persone responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale, sequestrato un coltello, un bastone in ferro, un taglierino e 12,3 grammi di droga di varia tipologia.

A Trecchina un uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare ed è stato sorpreso con un bastone di ferro, senza giustificato motivo, nell’auto. L’arma impropria è stata sequestrata e l’uomo denunciato.

A Moliterno e Marsico Nuovo, un 44enne e un 51enne, sottoposti ad accertamento tramite etilometro, sono risultati avere un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata loro ritirata ed i veicoli sequestrati. I due sono stati denunciati.

Sono state segnalate alle competenti Prefetture, per uso personale di stupefacenti, 6 persone residenti a Spinoso, Rionero in Vulture, Senise, Guardia Perticara, Viggianello, di cui una di origini senegalesi, e nella provincia di Foggia, sorprese in possesso di 12,3 grammi di cocaina e marijuana che sono stati sequestrati.

– Chiara Di Miele –