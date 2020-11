Perde la vita all’ospedale di Sapri anziana di Casaletto Spartano positiva al Covid.Soffriva di altre patologie

È deceduta questa mattina presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri un’anziana di Casaletto Spartano che nei giorni scorsi aveva contratto il Coronavirus.

La donna, di 84 anni, già precedentemente presentava un quadro clinico abbastanza complicato, in quanto aveva patologie pregresse ed era allettatata, e si è poi aggravato a causa della contrazione del Covid-19.

Arrivata presso il nosocomio saprese era stata subito posta in isolamento a causa del virus che purtroppo però in questo caso è stato letale.

Un grande dolore per l’intera comunità di Casaletto Spartano molto affezionata all’anziana e che in questi ultimi giorni è messa a dura prova per l’aumento dei casi che si sono registrati nel piccolo borgo. Ad oggi infatti sono 8 le persone affette da Coronavirus, una situazione delicata che ha spinto il Sindaco Concetta Amato a prevedere uno screening di massa per tutti gli interessati.

– Maria Emilia Cobucci –