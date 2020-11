Covid. Nuovi casi di contagio a Sala Consilina e a Sanza

Dieci nuovi casi di contagio al Covid-19 sono stati registrati nella giornata di oggi a Sala Consilina. Tutti sono in isolamento e la maggior parte non presenta sintomi.

Alcuni sono contatti diretti di altri casi già risultati positivi al Coronavirus nei giorni scorsi e appartenenti a vari nuclei familiari. Complessivamente sono 55 i casi di contagio accertati finora a Sala Consilina.

Sale a due il numero di positivi a Sanza. Dopo la donna registrata ieri, oggi è arrivato il tampone di un uomo che è asintomatico e il cui contagio non sarebbe riconducibile al primo caso.

“L’uomo è in buone condizioni di salute – afferma il sindaco Vittorio Esposito -. Io stesso l’ho contattato per sincerarmi della situazione. Siamo a lavoro con l’Asl per la ricostruzione della rete di tracciamento. Invito tutti al rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e di igienizzazione indossando sempre la mascherina. Nel mentre facciamo i migliori auguri di pronta guarigione ai nostri concittadini”.

