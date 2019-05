Elezioni Amministrative 2019. Domani presentazione della lista “Caggiano in Comune” di Modesto Lamattina

Entra nel vivo anche a Caggiano la campagna elettorale in vista delle prossime Elezioni Amministrative che si terranno domenica 26 maggio.

Domani, sabato 11 maggio, alle ore 19.00 in Piazza Lago si terrà l’apertura della campagna per la lista civica “Caggiano in Comune” con candidato alla carica di Sindaco Modesto Lamattina.

Nella prospettiva del “rinnovamento nella continuità” saranno presentati tutti i candidati alla carica di consigliere comunale.

In lista insieme a Lamattina sono candidati il primo cittadino uscente Giovanni Caggiano, Antonio Adesso, Carmine Carucci, Giuseppe Grippo, Angela Maria Isoldi, Giuseppe Isoldi, Cristiano Lamattina, Giuseppe Lamattina, Pasquale Lamattina e Giuseppina Maraia.

