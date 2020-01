In auto a Potenza con scarpe e vestiti contraffatti. Denunciati dalla Polizia tre uomini

Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli sul territorio, e in particolare a Potenza, la Polizia ha scoperto e denunciato tre uomini campani per contraffazione e per violazione del foglio di via obbligatorio.

I tre uomini sono stati fermati in città da una pattuglia della Polizia per un normale controllo e, dopo una perquisizione in auto, sono stati scoperti capi di vestiario di vario genere, scarpe e altra merce risultata tutta contraffatta. Dai controlli la Polizia ha scoperto che i tre uomini, tutti originari del napoletano, avevano dei precedenti per truffe e uno di loro era destinatario di un foglio di via obbligatorio. Per tutti e tre è scattata la denuncia per contraffazione, mentre al terzo uomo è stata aggiunta anche la violazione del foglio di via obbligatorio da Potenza.

I controlli della Polizia, come spiegato dal commissario capo e dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Francesca Leanza, si sono intensificati dopo che, nell’ultimo periodo, è stata riscontrata una serie di segnalazioni per tentate truffe ai danni di anziani nel capoluogo lucano. Dalla Questura ricordano una sorta di vademecum per sensibilizzare i cittadini e si viene consigliato vivamente di accertarsi bene quando uno sconosciuto si presenta alla porta, quando qualcuno dice di essere amico del figlio o del nipote e chiede soldi e, in particolare, quando si ricevono telefonate per un incidente o per il pagamento di qualcosa. Il consiglio della Polizia è sempre quello di mettersi sulla difensiva e dubitare, per non cadere nella truffa.

– Claudio Buono –