Impresa edile della Val d’Agri evade le tasse. Non aveva dichiarato 460mila euro di ricavi

La Guardia di Finanza ha concluso un’attività ispettiva nei confronti di una ditta individuale con sede nella Val d’Agri che opera nel settore dell’edilizia residenziale ed industriale e che ha omesso di dichiarare all’Erario i ricavi conseguiti per 460mila euro.

L’attività delle Fiamme Gialle di Policoro ha permesso di ricostruire il reale volume d’affari dell’impresa attraverso le informazioni contenute nelle banche dati in uso e con riscontri e controlli incrociati con i vari clienti che hanno usufruito delle prestazioni di servizio della ditta controllata.

In particolare è emersa la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA per l’anno di imposta 2016 e la dichiarazione inferiore alla metà di quanto effettivamente dovuto per il 2015.

Il comportamento omissivo è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate per le procedure sanzionatorie e di recupero e, vista la rilevanza penale dell’imposta evasa, anche alla Procura della Repubblica competente.

