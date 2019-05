Esenzione ticket Asl Salerno. I Caf convenzionati per il servizio di rilascio dell’autocertificazione

Sono tutti abilitati ed operativi i patronati che hanno sottoscritto la convenzione con l’Asl Salerno per il servizio di Sportello Ticket per il rilascio dell’autocertificazione necessaria ad ottenere l’esenzione ticket da reddito per il 2019.

I cittadini che hanno bisogno di tale autocertificazione, pertanto, potranno rivolgersi non solo agli uffici del proprio Distretto sanitario, ma anche agli oltre 100 Caf convenzionati con l’Asl, distribuiti su tutto il territorio provinciale. L’accordo con i patronati è stato promosso dalla Direzione Generale allo scopo di evitare agli utenti i disagi legati allo spostamento per raggiungere sedi distrettuali, spesso distanti dalla residenza abituale, e le lunghe file di attesa che ogni anno si registrano agli sportelli dei Distretti sanitari in occasione di tale adempimento.

Nello specifico, per il Vallo di Diano e il Cilento sono operativi:

UIL a Sala Consilina, Agropoli, Vallo della Lucania

a Sala Consilina, Agropoli, Vallo della Lucania ENAC a Sassano, Capaccio

a Sassano, Capaccio EPACA CODLIRETTI a Sala Consilina, Sapri, Vallo della Lucania, Roccadaspide

a Sala Consilina, Sapri, Vallo della Lucania, Roccadaspide INCA CGIL a Sala Consilina

a Sala Consilina ENCAL INPAL a Capaccio -Ponte Barizzo, Teggiano, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri

a Capaccio -Ponte Barizzo, Teggiano, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri A.C.A.I. ad Agropoli, Buonabitacolo, Omignano Scalo, Sanza, Vallo della Lucania, Roccadaspide, Alfano, Casal Velino

ad Agropoli, Buonabitacolo, Omignano Scalo, Sanza, Vallo della Lucania, Roccadaspide, Alfano, Casal Velino ENASC a Padula, Vallo della Lucania

a Padula, Vallo della Lucania INAS – CISL a Roccadaspide, Vallo della Lucania, Agropoli, Sala Consilina

– Chiara Di Miele –