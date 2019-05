Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno su tutto il territorio provinciale.

Sono in corso di ultimazione i cantieri a Santa Marina sulla S.P. 82 (Policastro – Santa Marina) con interventi di miglioramento della sicurezza stradale in tratti saltuari, ad Agropoli sulla S.P. 278 (dal km 4+100 al km 5+600 circa) per il ripristino della pavimentazione stradale ammalorata nel tratto ricadente nel comune di Agropoli, a Castelnuovo Cilento sulla S.S. ex S.S. 267 (tra il km 54+800 e il km 57+500) per il risanamento e la riqualificazione del piano viabile e a San Mauro la Bruca sulla S.P. 84 Futani – Innesto Sr 447/ Sp 220 Eremiti – Innesto Sp 84 / Sp 267 San Mauro – San Nazario con interventi straordinari di miglioramento della sicurezza stradale.

“Procediamo senza sosta – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – con gli interventi manutentivi sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità. Ringrazio per il lavoro svolto tutto il Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno”.

– Chiara Di Miele –