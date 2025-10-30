Dopo un sopralluogo della Guardia Agroforestale Italiana eseguito nella giornata di ieri a Salerno è stato riscontrato che il Parco del Trincerone EST da area giochi si è trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Distrutti tutti i giochi educativi e di intrattenimento per bambini e famiglie.

Inoltre sono state vandalizzate le mattonelle di ceramica, deturpate le scale ed i sotto scala.