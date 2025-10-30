Nuovo bonus mamme 2025, cosa sapere e come richiederlo – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners
Nel 2025 le madri lavoratrici con almeno due figli potranno beneficiare di un nuovo contributo economico previsto dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Il provvedimento, gestito da INPS, mira a sostenere il reddito delle famiglie con figli, premiando la continuità lavorativa.
- Cos’è il Bonus
Il Bonus Mamme 2025 consiste in un’integrazione al reddito pari a 40 euro mensili, riconosciuta per ogni mese di attività lavorativa svolta nel corso dell’anno. L’importo massimo erogabile è di 480 euro, corrispondente a 12 mensilità, e viene versato in un’unica soluzione.
- A chi è rivolto
Il contributo è destinato esclusivamente alle madri lavoratrici con almeno due figli, escludendo le lavoratrici domestiche. È necessario aver svolto attività lavorativa nel 2025 per poter accedere al beneficio.
- Come e quando fare domanda
La domanda deve essere presentata entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025. È possibile inoltrare la richiesta direttamente tramite il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS.
- Requisiti e trattamento fiscale
La circolare INPS n. 139 chiarisce i requisiti di accesso, le modalità di pagamento e il trattamento fiscale del contributo. Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile, rendendolo particolarmente vantaggioso per le beneficiarie.
- Tempi di lavorazione
INPS ha indicato un termine ordinario di 30 giorni per l’emanazione dei provvedimenti, come previsto dalla legge 241/1990.