“Oggi il più grande in bocca al lupo agli studenti del ‘Pisacane’ di Padula Chiara Priore, Myriam Cloralio, Loris Varuzza, Viola Nigro, Luigi Grottola e Vittorio Isoldi, per la loro imminente partecipazione come delegati, all’intera sessione ed alla seduta plenaria del Parlamento Europeo Giovani che si terranno tra il 31 ottobre e il 3 novembre a Riva del Garda”.

E’ quanto commentato dalla Dirigente del Liceo di Padula Paola Migaldi che si è dichiarata ancora una volta orgogliosa di guidare una scuola che è in grado di raggiungere tali risultati.

Il Liceo Scientifico “C.Pisacane”, infatti, è stato selezionato, tra le tante scuole d’Italia e d’Europa partecipanti alla Preselezione Nazionale per la sessione di Riva del Garda dello European Youth Parliament (Parlamento Europeo Giovani 2025), grazie all’ottimo lavoro delle alunne e degli alunni dello storico liceo padulese che, guidati dal referente Bruno Starace e dalle professoresse del dipartimento di lingue Angela Pastore, Nicla Pinto e Giovanna De Paola, hanno superato brillantemente la procedura di Preselezione Nazionale al Parlamento Europeo Giovani, nello scorso anno scolastico, mettendo in campo eccellenti competenze in lingua inglese ed una notevole capacità di organizzazione, lavoro di gruppo e problem solving, nella stesura della risoluzione dal titolo: “How can the EU establish unified guidelines to uphold and protect detainees […]”, sul diritto comunitario ed il reinserimento sociale dei detenuti.

Nelle Sezioni, nazionali e internazionali, del Parlamento Europeo Giovani, i partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa, si confrontano su temi di attualità politica elaborando proposte concrete e dibattendo in un’assemblea strutturata sul modello dell’Assemblea Plenaria del Parlamento Europeo, completamente in lingua inglese, con al centro, questa volta, il tema dello spopolamento delle aree interne e periferiche e le misure che dovrebbero prevenirlo e scongiurarlo.

Parteciperanno 3 studenti e 3 studentesse del Liceo Pisacane con il fondamentale supporto del docente accompagnatore Gennaro Boccolino.

“Un grande traguardo per queste eccellenze del nostro territorio: the future Is coming, good luck guys!” conclude.