“Il suo fuoco non sarà mai spento”. Una messa in ricordo di Luigi Morello ad un mese dalla scomparsa

Ad un mese dalla scomparsa di Luigi Morello, Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina sconfitto dal Covid-19 dopo un ricovero in Terapia intensiva all’ospedale di Scafati, oggi pomeriggio è stata celebrata in diretta Fb una Santa Messa in sua memoria nella chiesa di Montesano Scalo dal parroco, don Donato Varuzza.

“Gesù annulla tutte le distanze tra di noi e tra il cielo e la terra – ha sostenuto il sacerdote, originario di Teggiano così come lo era Morello -. Attraverso questa celebrazione le carezze, gli sguardi e i sorrisi di Luigi arriveranno a tutti coloro che lo hanno conosciuto e lo hanno amato. Luigi nella vita ha spento tanti fuochi nemici e pericolosi, ma ho la certezza che come uomo si è impegnato ad accendere tanti fuochi, quello dell’amore per la moglie Enza che neanche la morte può spegnere e che è diventato paternità. Per Tina e Francesca, le figlie, è stato il riferimento principale della vita, con la sicurezza del suo essere lì per loro, un porto sicuro. Il terzo fuoco è stato quello dei genitori e del fratello, perchè ha incendiato la sua famiglia di orgoglio. Il quarto fuoco è quello dell’essere disponibile per gli amici, del tempo condiviso, dello stare bene insieme. Il quinto fuoco è quello dei colleghi, dello spirito di squadra e della collaborazione. La sua capacità di essere leader e trascinatore lo ha portato ad essere un grande condottiero. Poi ci sono stati il fuoco della tenerezza rivolta a chi ha aveva bisogno, quello della passione divina e della passione umana. Il fuoco di Luigi non sarà mai spento“.

Luigi Morello ha lasciato tra i suoi cari, tra gli amici, i colleghi e quanti lo hanno conosciuto un grande vuoto. La sua morte inaspettata e dolorosa ha scosso l’intero Vallo di Diano che gli ha dimostrato anche in questo mese la stima e l’affetto di sempre.

Le parole di don Donato Varuzza, sentite e appassionate, oggi hanno permesso a tutti di ricordare ancora una volta un vigile del fuoco instancabile e coraggioso, un marito e padre amorevole, un collega valoroso e un amico sincero il cui fuoco rimarrà a riscaldare i nostri animi.

– Chiara Di Miele –