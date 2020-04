Da Tonia Cartolano un prezioso messaggio alle donne attraverso un video del Ministero della Salute

Delia, Annalisa e Valentina sono tre donne normali, ma speciali in questa emergenza sanitaria che tutto il Paese sta affrontando con grande coraggio.

A loro tre è andato il pensiero di Tonia Cartolano, giornalista di Sky TG24 e originaria di Sala Consilina, protagonista di un video per il Ministero della Salute in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna.

“Nonna Delia è una 90enne di Cuneo che ogni mattina si fa portare sul balcone per sbirciare col binocolo i fiori in giardino – racconta la giornalista valdianese – Annalisa Malara è la rianimatrice dell’ospedale di Codogno che, grazie alla sua intuizione, è riuscita ad individuare il ‘paziente 1’ e Valentina, la moglie del ‘paziente 1’, che ha avuto la pazienza di aspettare il ritorno a casa del marito. Pensavo alla determinazione di certe donne, ma per aiutare gli altri bisogna occuparsi innanzitutto di noi, pensare alla nostra salute“.

CLICCA QUI per guardare il video del Ministero della Salute.

– Chiara Di Miele –