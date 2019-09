Il sindaco di Polla Rocco Giuliano istituisce l’assessore alla Gentilezza. Si tratta di Federica Mignoli

In occasione della 4^ Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza e su proposta dell’associazione “Cor et Amor”, che coordina la comunicazione dell’iniziativa a livello nazionale e propone a tutti i sindaci di istituire l’Assessorato alla Gentilezza per divulgare la sensibilizzazione a comportamenti positivi, prendendosi cura di chi soffre o è in difficoltà, ma anche di accrescere lo spirito di comunità e coinvolgere i propri cittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune, l’attento sindaco di Polla Rocco Giuliano accoglie prontamente l’iniziativa per il suo profondo significato simbolico e delega l’assessore Federica Mignoli.

La Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza è nata per il coinvolgimento dei bambini, delle scuole e delle Amministrazioni di tutta Italia in un momento di gioco e sensibilizzazione alla gentilezza con cui è possibile prevenire e correggere comportamenti che danneggiano il vivere sereno di una comunità.

“Ricevo con piacere questo incarico – afferma l’assessore Mignoli – in quanto esso serve a veicolare i concetti di rispetto e buona educazione in un’epoca in cui c’è poco senso di umanità e condivisione verso gli altri, in una parola ‘individualismo’ che ci porta inevitabilmente a rimandare i valori con cui siamo cresciti. Sono in programma varie giornate in cui i bambini saranno coinvolti con progetti rivolti al comportamento, ambiente, decoro pubblico, sicurezza stradale e attenzione per la disabilità, oltre ad un progetto di sinergia con altri Comuni italiani per unire i territori su progetti condivisi“.

– Chiara Di Miele –