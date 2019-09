Sala Consilina: il 26 settembre esce il primo romanzo della giovane scrittrice Caterina Stadio

Una nuova e soddisfacente esperienza ha come protagonista uno dei tanti giovani talenti del Vallo di Diano, infatti il prossimo 26 settembre uscirà il primo libro di Caterina Stadio, giovane scrittrice di Sala Consilina.

“Attracted”, questo è il titolo del romanzo rosa e auto conclusivo, è stato postato la prima volta sulla piattaforma di Wattpad e, dopo aver ottenuto più di 600mila visualizzazioni, una casa editrice ha contattato la 19enne proponendole di collaborare con loro.

Il romanzo uscirà prima in versione eBook su Amazon e Kindle Unlimited e successivamente si potrà acquistare anche la versione cartacea in tutte le librerie.

“Mi è sempre piaciuto leggere, da quando ero piccola – dichiara la giovane – Anni fa ho scoperto Wattpad per leggere libri vari ed un giorno ho pensato ‘perché non pubblicare qualcosa di mio? Qualcosa che posso gestire e far finire come voglio?’. Così ho iniziato a scrivere questa storia capitolo per capitolo. Era passato un anno e la mia storia non aveva molte visualizzazioni, poi all’improvviso c’è stato il boom di visualizzazioni, commenti e voti al libro, così tanti che hanno portato la casa editrice a credere in me”.

“Attracted” racconta la storia la storia di Avery Moore, una ragazza che lascia il suo paesino e una vita che inizia a starle stretta per ricominciare tutto a New York. Spaesata e nostalgica, all’inizio si sente sola ma nuovi incontri stravolgono il suo mondo. Quando i suoi occhi dolci e gentili incontrano quelli freddi e scostanti di Brian Hughes l’attrazione tra loro è inevitabile e sbagliata. Cercano di evitarsi, di mantenere le distanze ma qualcosa abbatte i muri e ogni sforzo è vano.

– Annamaria Lotierzo –