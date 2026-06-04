Il sindaco Massimo Loviso, riconfermato alla guida del Comune di Polla nella recente tornata elettorale, ha nominato la sua Giunta che lo accompagnerà nei prossimi cinque anni.

A Rosa Isoldi la carica di Vicesindaco con delega alla Scuola, Pari Opportunità, Trasparenza e Contenzioso, mentre Giuseppe Curcio è assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Reti Idriche e Depurazione delle acque e Vincenzo Giuliano assessore alla Viabilità, Sicurezza Urbana e Politiche Giovanili. A Giovanna Valletta le deleghe alle Attività Produttive, Commercio, Artigianato, Scambi Culturali e Rapporti con le Associazioni.

L’insediamento del Consiglio comunale si terrà domenica 14 giugno alle ore 18 presso la Sala consiliare “Santa Chiara”.