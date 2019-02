Il sindaco di Montesano scrive al ministro degli Affari Esteri ed espone la bandiera venezuelana

“In Venezuela si sta giocando una partita decisiva per la democrazia e il diritto alla libertà di ogni cittadino. Una Nazione che da sempre ha forti legami con la comunità di Montesano Sulla Marcellana. Si pensi solo alla vicenda storica del nostro Filippo Gagliardi. In quella splendida nazione, tanti nostri conterranei stanno vivendo ore di preoccupazione per l’esito di quella che, senza alcun tentennamento, a differenza del nostro attuale Governo, ritengo sia una transizione giusta, utile ed indifferibile per poter sperare in un futuro dignitoso per il Venezuela tutto e non solo”.

Con queste parole il primo cittadino di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi interviene a sostegno dei cittadini venezuelani che vivono nel caos politico e nella guerra civile.

“Chi ha seguito in questi giorni sul quotidiano il ‘Mattino’ gli articoli, davvero rigorosi, del Prof. Carmine Pinto può rinvenire tutte le ragioni storiche, politiche ed economiche che dovrebbero portare tutte le nazioni estere a sostenere l’azione di Guaidò. L’Italia finora non ha preso una posizione chiara, è sotto gli occhi di tutti – continua – A riguardo, ho inoltrato una lettera al ministro degli Affari Esteri esternando preoccupazione e disappunto per la finora poca attenzione mostrata dal nostro Governo per i tanti italiani presenti in Venezuela”.

Il sindaco Rinaldi lamenta la poca attenzione che il Governo gialloverde ha verso la particolare situazione del Venezuela e a tal proposito ha mandato una lettera al ministro degli Affari Economici Enzo Moavero Milanesi.

“Già alcuni mesi fa lanciai con la mia Amministrazione l’iniziativa ‘Montesano è Venezuela’ che consisteva nel fornire precedenza amministrativa a tutte le istanze provenienti dai nostri cittadini presenti in Venezuela – conclude Rinaldi – Stamattina, simbolicamente, ho affisso presso il nostro Municipio la bandiera venezuelana in segno di solidarietà nei confronti di chi si sta legittimamente battendo per tornare a respirare il profumo della libertà”.

– Annamaria Lotierzo –

Leggi anche:

29/03/2018 – Montesano sulla Marcellana a sostegno dei residenti in Venezuela con procedure burocratiche accelerate