In commercio i prodotti naturali per dimagrire sono tanti e possono essere assunti sotto varie forme. La fitoterapia può essere molto utile con estratti di piante singole o composti sinergici che agiscono su più fronti.

Per cominciare, una delle prime cose da fare, è sostenere l’organismo nel suo processo di disintossicazione. In questa fase iniziale è infatti consigliato depurarsi con prodotti fitoterapici drenanti che aiutano ad eliminare liquidi e gli scarti metabolici attraverso la diuresi. In questo senso sono utili la Betulla o la Pilosella.

I prodotti naturali depurativi contengono piante che agiscono sul fegato aiutando l’organismo a sgonfiarsi e accelerando il processo di disintossicazione da scorie metaboliche e tossine alimentari o ambientali. Tarassaco, carciofo, cardo mariano, tanto per citarne alcune, sono erbe in grado di favorire gli organi emuntori nel processo di purificazione dalle sostanze tossiche.

I prodotti naturali brucia-grassi sono piante in grado di attivare la termogenesi, un particolare processo metabolico che stimola l’organismo nella produzione di calore, utilizzando le riserve di tessuto adiposo. Tra i più noti ci sono Citrus aurantium e Garcinia.

Alcuni prodotti naturali sono in grado di attivare il metabolismo agendo sulla tiroide, la ghiandola endocrina che ne regola il funzionamento. Le alghe e in particolare il fucus costituiscono una grande fonte naturale di iodio. Invece guaranà, matè, ginseng, eleuterococco, cola e tè verde esercitano un’azione dimagrante con effetto stimolante sul metabolismo, in quanto riducono l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi. Infine, glucomannano, gomma di guar, agar agar sono prodotti naturali che hanno un’azione saziante di tipo meccanico.

Ma per dimagrire esistono anche dei rimedi omeopatici che aiutano a mantenere la motivazione e la determinazione. Va subito detto che non esistono rimedi omeopatici in grado di far perdere peso senza il rispetto di quelle regole di cui abbiamo già accennato e che consistono in una modifica delle abitudini alimentari e, al contempo, in una progressiva ripresa e intensificazione dell’attività fisica.

Ma spesso non si riesce a seguire a lungo una dieta alimentare più equilibrata e tanto meno a svolgere con regolarità quella quota di attività fisica.

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria