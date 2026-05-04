Il comizio di apertura della campagna elettorale di Alternativa per Polla, lista n. 2 alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, si è svolto ieri in località Casiola e ha registrato una partecipazione numerosa e attenta da parte dei cittadini.

Nel corso dell’incontro i candidati hanno presentato proposte concrete e una visione chiara di lavoro per il futuro del paese, ponendo al centro trasparenza, servizi e sviluppo del territorio. Sono state inoltre evidenziate alcune criticità ancora irrisolte rispetto alle quali, secondo la lista con candidato Sindaco Gianluca De Lauso, “l’Amministrazione uscente non ha fornito risposte ritenute adeguate“.

In particolare, l’attenzione si è concentrata su temi concreti come il livello della pressione fiscale e la qualità dei servizi offerti, spesso non percepiti come proporzionati a quanto i cittadini versano ogni anno. È stato inoltre evidenziato come realizzare opere con finanziamenti esterni sia importante, ma non sufficiente.

“La vera capacità amministrativa si misura soprattutto nella gestione delle risorse del Comune, cioè dei soldi dei cittadini”. Un aspetto ritenuto centrale per valutare concretamente l’operato amministrativo, soprattutto in relazione all’uso dei tributi pagati dai cittadini.

L’incontro si è concluso con un forte richiamo alla partecipazione e alla responsabilità del voto, come scelta consapevole per il futuro della comunità.

– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente De Lauso Gianluca