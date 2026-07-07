Il salone “Oasi di Bellezza”, con sede a San Pietro al Tanagro, cerca parrucchiera o apprendista parrucchiera
Il salone “Oasi di Bellezza” di Liliana Tierno, con sede a San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di una parrucchiera o apprendista parrucchiera da inserire nel team.
Si richiede serietà, professionalità e collaborazione al lavoro di squadra.
L’ambiente è dinamico e creativo con possibilità di crescita professionale.
E’ possibile chiedere informazioni su whatsapp al 334 7805679 oppure recarsi direttamente al salone in via Scorzo a San Pietro al Tanagro.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –